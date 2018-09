Zollstreit China sagt Handelsgespräche mit USA ab

Angesichts der neuen US-Strafzölle hat China einem Zeitungsbericht zufolge Pläne für neue Handelsgespräche mit der Regierung in Washington kurzfristig auf Eis gelegt. Der für kommende Woche geplante Besuch von Vizeministerpräsident Liu He in Washington sei von der Regierung in Peking abgesagt worden, schrieb das „Wall Street Journal“ am Samstag. Auch sei die Entsendung einer Delegation auf mittlerer Führungsebene, die noch vor Liu in die US-Hauptstadt reisen sollte, gestrichen worden. Aus US-Regierungskreisen hieß es, es gebe keinen Termin für neue Gespräche. Die USA seien aber optimistisch, einen Weg zur Lösung des Handelsstreits mit China zu finden. Verhandlungen in Washington Mitte August hatten keine Annäherung gebracht. Trump bekräftigte indes seine Drohung, noch weitere Zölle gegen China zu verhängen.