Zollstreit China und USA wollen über Handelsbeziehung im Januar sprechen

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass eine US-Handelsdelegation in der Woche ab dem 7. Januar nach Peking reisen werde. Vertreter der Regierungen beider Länder hatten zwar in den vergangenen Wochen miteinander telefoniert, aber das geplante Treffen wäre das Erste seit der Begegnung von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping in Buenos Aires am 1. Dezember.