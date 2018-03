Zollstreit: EU-Kommission nimmt Stahlmarkt unter die Lupe

BrüsselDie EU-Kommission fürchtet wegen des Zollstreits mit den USA eine Schwemme ausländischen Billigstahls in Europa und startet deshalb eine Untersuchung. Die Importe bestimmter Stahlprodukte in die EU hätten jüngst stark zugenommen, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Die Entwicklung deute darauf hin, dass Gegenmaßnahmen angebracht sein könnten. Dabei kann es sich um Zölle oder Importquoten handeln. Die Studie kann bis zu neun Monate dauern.