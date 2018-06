Zollstreit Trumps größter Denkfehler

Natürlich sollte auch dann die Tür für die Vereinigten Staaten offen bleiben, sofern sie nicht ohnehin vorher erkennen, dass es besser ist, Regeln mitzugestalten, als an der Seitenlinie zu stehen. Die EU könnte sich in ihrerseits als Pionier profilieren und unilateral mutige Schritte zur weiteren Öffnung ihres Binnenmarktes für die übrige Welt in Gang setzen. Auf diese Weise würde aus dem freien Binnenmarkt ein freier Markt – nicht die schlechteste Vorausaussetzung, um zum „wettbewerbsfähigsten“ Wirtschaftsraum der Welt aufzusteigen. Wer hingegen im Reziprozitätsdenken gefangen bleibt, wird nur im Schneckentempo vorankommen. Pioniere gehen voran und warten nicht auf das langsamste Kamel in der Karawane. Und weil die EU damit auch als Investitionsstandort attraktiver wird, zöge sie so auch weltweit mehr Kapital an. Auch solches, das sonst in die USA geflossen wäre.