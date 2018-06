Zollstreit: Quittung für Trump

So hat sich Donald Trump die Folgen seiner Make-America-Great-Again-Politik sicherlich nicht vorgestellt. Am Montag kündigte der US-Motorradhersteller Harley Davidson an, in den nächsten Monaten einen Teil seiner Produktion von Amerika nach Europa zu verlagern. Grund dafür sind die Strafzölle, mit denen die Europäer seit Freitag im Handelskrieg mit den USA zurückschießen. Nachdem die Trump-Administration Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa eingeführt hatte, beschloss die EU ihrerseits Strafzölle auf amerikanische Produkte, darunter Harley-Davidson-Motorräder, zu erheben.