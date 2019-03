 Zollstreit: Trump droht Indien mit Entzug milliardenschwerer Zollvergünstigungen

WashingtonUS-Präsident Donald Trump verschärft auch in der Handelspolitik mit Indien den Ton und droht mit dem Entzug milliardenschwerer Zollvergünstigungen. Er beabsichtige Indiens Sonderbehandlung im Rahmen des US-Zollprogramms GSP zu beenden, die dem Land den zollfreien Export von Produkten im Wert von 5,6 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten ermögliche, teilte Trump in einem Schreiben an den Kongress am Montag mit. Grund sei, dass die Regierung in Neu-Delhi den USA trotz intensiver Gespräche bislang keinen gerechten und angemessenen Zugang zum indischen Markt gewährleiste. Er wolle sich aber noch etwas Zeit für eine weitere Prüfung nehmen, ob Indien nicht doch noch die Kriterien für die Vorzugsbehandlung erfülle.