Zollstreit Trump plant offenbar Hilfen für US-Bauern

24. Juli 2018

Vor allem die Sojaprodukte der US-Bauern sind von den Zollsanktionen betroffen. Bild: dpa Bild:

Trump hat mit seiner Politik die US-Bauern in eine tiefe Krise gestürzt. Nun soll er Hilfen in Milliardenhöhe planen. Eine Entscheidung soll noch am Dienstag bekannt gegeben werden.