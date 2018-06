Zollstreit: Trumps größter Denkfehler

Manche Beobachter vermuten hinter dem aggressiven Auftreten der US-Handelspolitik einen raffinierten Masterplan und versuchen, den transatlantischen Konflikt in den Kategorien der volkswirtschaftlichen Optimalzolltheorie begreiflich zu machen. Ein solches Kalkül liegt hier aber gerade nicht vor. Zum einen müssten sich Zölle dann nach Preiselastizitäten richten, was derzeit nicht erkennbar ist (und ohnehin mehr eine theoretische Spielerei als eine praktikable Möglichkeit darstellt). Vielmehr richten sich sowohl die protegierten Wirtschaftsbereiche in den USA als auch die in Rede stehenden Vergeltungszölle der EU nach dem Wählerpotenzial des amtierenden US-Präsidenten. Zum anderen zielt die Optimalzolltheorie darauf ab, die Terms of Trade im Außenhandel zu verbessern, also dafür zu sorgen, dass sich für die eigenen Exporte mehr Importe eintauschen lassen. Genau darum geht es Präsident Trump augenscheinlich nicht, vielmehr beklagt er sich ja über zu billige Produkte aus dem Ausland. Vor allem aber stört er sich in merkantilistischer Manier an den Außenhandelsdefiziten der USA, und genau darin liegt sein größter Denkfehler.