Zollstreit USA laden China zu neuen Handelsgesprächen ein

Die USA haben China zu neuen Gesprächen zur Beilegung des Handelsstreits eingeladen. Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump. sagte am Mittwoch dem Sender Fox, Finanzminister Steve Mnuchin sei mit einem entsprechenden Angebot an eine hochrangige chinesische Delegation herangetreten. Man habe die Information erhalten, dass die chinesische Regierung die Gespräche fortsetzen wolle. Daraufhin habe Mnuchin die Einladung ausgesprochen. Zeit und Ort für neue Gespräche blieben allerdings unklar. Zuletzt hatten sich beide Seiten am 22. und 23. August getroffen.