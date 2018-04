Zschabers Börsenblick: Chinas neue Geheimwaffe

Die Botschaft ist aber noch interessanter angesichts der Entwicklung dahinter. Dass die Dynamik nicht mehr dieselbe früherer Tage ist, ist an und für sich keine Meldung mehr wert; schon in den letzten Jahren hatte sich das BIP-Wachstum Chinas peu à peu in Richtung der Sechs-Prozent-Marke abgesenkt. Was sich allerdings geändert hat, ist der Motor des Zuwachses: Anders als früher ist das Plus des Bruttoinlandsprodukts mittlerweile hauptsächlich auf Inlandskonsum und -investitionen zurückzuführen.