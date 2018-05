Zu groß zum Auffangen: DIHK sieht wegen Italien drohende Gefahr für Eurozone

BerlinDer Deutsche Industrie- und Handelskammertag sieht wegen der Krise in Italien die Zukunft der Eurozone in Gefahr. „Hier steht viel auf dem Spiel“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Mittwoch in Berlin. Angesichts der Größe der italienischen Volkswirtschaft wäre eine Staatskrise wie in Griechenland für die Eurozone finanziell nicht zu stemmen.