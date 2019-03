Zu hohe Verschuldung: Chinas Notenbank warnt vor höheren Risiken im Finanzsystem

PekingChinas Führung warnt vor steigenden Risiken im Finanzsystem. Der Chef der für Finanzstabilität zuständigen Abteilung der Notenbank, Wang Jingwu, verwies in einem Fachartikel am Montag darauf, dass insbesondere versteckte Risiken in der Verschuldung des Staates auf regionaler Ebene lauerten.