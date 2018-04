Zugverkehr lahmgelegt: Zehnter Streiktag bei Frankreichs Bahn seit Anfang April

ParisFranzösische Eisenbahner haben an ihrem zehnten Streiktag seit Anfang des Monats wieder große Teile des Zugverkehrs in Frankreich lahmgelegt. Am Dienstag beteiligten sich wie am Vortag etwas weniger als 18 Prozent aller Bahn-Mitarbeiter an dem Protest gegen die Bahnreform der Regierung, es streikten aber gut 63 Prozent der Lokführer. Auch im Gehalts-Streit bei der Fluggesellschaft Air France beeinträchtigte ein neuer Streiktag den Verkehr, das Unternehmen strich laut Ankündigung rund ein Viertel seiner Flüge.