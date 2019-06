Zukunft der Arbeit: Arbeitsorganisation ILO billigt Jahrhunderterklärung für faire Jobs

Die Delegierten nahmen auch eine Konvention gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz an. Sie verbietet diskriminierendes Verhalten in der Arbeitswelt und schreibt sowohl Regeln dagegen vor als auch Unterstützung für Opfer. Die Konvention tritt zwölf Monate, nachdem zwei Staaten sie ratifiziert haben, in Kraft. Sie gilt aber nur in den Staaten, die sie ratifiziert haben. Besonders Frauen seien von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz betroffen, sagte ILO-Generaldirektor Guy Ryder. „Es war höchste Zeit für diesen Schritt.“