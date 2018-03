Zukunftstechnologie: Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz?

„Wir sollten heute in Europa und in der ganzen westlichen Welt ein paar Grundsätze in Erinnerung rufen. Der Westen ist immer offen für neue Technik, aber er unterwirft sich nicht blind, sondern fördert die Entwicklung und lässt die Menschen wählen, was sie wirklich wollen.“ Was auf die Straße gelange, müsse nach herrschenden Maßstäben hinreichend sicher sein, so di Fabio.