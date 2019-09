Zum Tod von Robert Mugabe Wie ein ehemaliger Freiheitskämpfer sein Land zugrunde richtete

Zur Jahrtausendwende machte Mugabe dann eine endgültige Kehrtwende in seiner Aussöhnungspolitik und ließ weiße Landbesitzer nun teils unter Gewaltanwendung über Nacht und ohne Ausgleich enteignen. Die Farmen gingen oft an Verbündete ohne Erfahrung in der Landwirtschaft. Auch schwarze Kleinbauern waren mangels Ausbildung oft überfordert. Die Produktion von Mais und Tabak brach ein. Das Ziel, die ungerechte Landverteilung zu verbessern, wurde der Sargnagel der Wirtschaft, die bereits seit Ende der 90er-Jahre in der Krise steckte. Auch das Gesundheitssystem brach zusammen. Mehr als 3000 Menschen fielen bis Anfang 2009 einer Choleraepidemie zum Opfer. Die Infrastruktur verfiel, die Währung kollabierte und musste 2009 aufgegeben werden, die Simbabwer flohen in Scharen.