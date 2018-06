Zusage - Absage - Zusage: Donald Trump will Kim Jong Un jetzt doch treffen

Den Brief las Trump zunächst nicht. Kim Yong Chol erklärte, das könne Trump später tun. Am Abend bestätigte Vize-Regierungssprecher Hogan Gidley, dass der US-Präsident den Brief gelesen habe. Über dessen Inhalt wurden aber keine Angaben gemacht. Kim Yong Chol ist ein enger Vertrauter von Staatschef Kim Jong Un und aktuell Vizevorsitzender des Zentralkomitees der kommunistischen Arbeiterpartei. Der 72-Jährige kam bereits am Mittwoch bei einem Essen mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammen.

Trump hatte den geplanten Gipfel vergangene Woche mit Verweis auf die nordkoreanische Rhetorik wieder abgesagt. Schon einen Tag später erklärte er aber, dass solch ein Treffen nach wie vor möglich sei. Seitdem arbeiteten drei US-Teams in den USA, in Singapur und der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea daran, das Treffen doch noch festzuzurren.