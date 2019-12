Zusammenarbeit: Russland: Militärkooperation mit Türkei wird fortgesetzt

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan setzen laut Russland auf eine Fortsetzung ihrer Partnerschaft. In den Bereichen Militär und Energie würden die beiden Länder auch in Zukunft zusammenarbeiten, erklärte das Moskauer Präsidialamt am Mittwoch nach einem Telefongespräch der beiden Staatschefs.