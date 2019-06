Zusammenarbeit: USA und Kanada streben Kooperation bei wichtigen Rohstoffen an

Die USA sind zunehmend besorgt wegen ihrer Abhängigkeit von Importen sogenannter Seltener Erden aus China. Die Regierung in Washington fürchtet, dass die Volksrepublik dies als Druckmittel im Zollkonflikt einsetzen könnte. Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 chemischen Elementen. Diese werden in nahezu allen Bereichen der Unterhaltungselektronik wie Smartphones eingesetzt, aber auch in militärischen Geräten.