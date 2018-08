Zusammenführung: Südkoreaner treffen nach jahrzehntelanger Trennung Familienangehörige in Nordkorea

Am Montagmorgen fuhren die ausgewählten Südkoreaner in Bussen zur Amtsstube der südkoreanischen Einwanderungsbehörde an der Grenze in Goseong. Mitarbeiter des Roten Kreuzes winkten ihnen zu. Einige Familienmitglieder saßen in Rollstühlen, andere waren auf Hilfe beim Laufen angewiesen.