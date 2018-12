Zusammenprall Fünf Vermisste nach Kollision zweier US-Kampfflugzeuge vor Küste Japans

Das Verteidigungsministerium in Tokio ergänzte, die Kampfflugzeuge seien mitten in der Luft zusammengeprallt und rund 100 Kilometer südlich von Kap Muroto nahe der Insel Shikoku ins Meer gestürzt. Dem US-Militär zufolge lag der Absturzort 320 Kilometer vor der Küste. Für die Suchaktion wurden Flugzeuge und Schiffe genutzt. Ein von japanischen Einsatzkräften entdecktes Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand aufgefunden und zur Behandlung in eine Klinik am Stützpunkt Iwakuni gebracht worden.