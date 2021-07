Zuwanderung: Deutschland bleibt bei Asylanträgen offenbar an der Spitze der EU

Deutschland hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr Asylanträge erhalten als jedes andere Land in der EU. Dies berichtet die „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht unter Berufung auf den neuen vertraulichen „Situationsbericht: Migrations- und Flüchtlingssituation“ der EU-Kommission. Der Bericht, der der Zeitung vorliege, beziehe sich auf bisher unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylbehörde EASO (European Asylum Support Office).