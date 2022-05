Zwangsarbeit in China Adrian Zenz über Xinjiang: „Die Unternehmen sind verantwortlich“

Andere Unternehmen wie VW versichern schon heute, dass die Produkte, die sie aus Xinjiang beziehen, frei von Zwangsarbeit sind. Ist das realistisch?

Das ist schwierig zu beantworten. Die Zwangsarbeit wird schließlich primär in Bereichen eingesetzt, in denen eine relativ geringe Ausbildung reicht. Je mehr Hightech gefragt ist, desto unwahrscheinlicher ist der Einsatz von Zwangsarbeitern. Es gibt allerdings Beispiele von Menschen, die aus den Lagern in Weiterbildungen an Berufshochschulen geschickt wurden, was sie dann für komplexere Arbeiten qualifiziert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch bei den Autokonzernen oder bei ihren Zulieferern Menschen eingesetzt werden, die einmal in Lagern interniert waren oder die Teil des Arbeitskräftetransfers waren und nur so überhaupt in ihre neue Position gekommen sind. Die Chance, dass VW sagen kann, es gebe keine Zwangsarbeit bei ihnen, sinkt mit der Zeit.