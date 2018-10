Zwangspensionierung Polnische Richter können ans Oberste Gericht zurückkehren

Der EuGH hatte am Freitag das polnische Gesetz ausgesetzt, mit dem das Pensionsalter von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt wurde. Er wies die polnische Regierung an, die davon betroffenen 23 Richter wieder in ihr Amt einzusetzen. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen; ein Urteil wird später erwartet.