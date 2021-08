Zwangsräumungen Millionen Amerikaner leben in Angst vorm Rauswurf aus ihrer Wohnung

„Es frustriert mich und es macht mir Angst“, sagt Phonsyry darüber, dass sie bald ihre Zweizimmerwohnung in Fayetteville in Arkansas verlieren könnte. „Ich bemühe mich so sehr, es in Ordnung zu bringen, aber es scheint nie genug zu sein.“ Die 22-Jährige hat schwere Zeiten hinter sich. Nicht nur die Corona-Pandemie setzte ihr zu, sondern auch Verletzungen, die ihr ehemaliger Partner ihr zugefügt hat. Deswegen gab sie auch ihren Job auf, leidet an Angstzuständen und Depression, wie sie berichtet. Mit ihrer Miete geriet sie Tausende Dollar in Rückstand. Am Donnerstag wird der Antrag aufs Zwangsräumung ihres Vermieters vor Gericht verhandelt, einen Tag nachdem sie schon wegen des gewaltsamen Übergriffs im Gerichtssaal ist.