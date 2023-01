Zwei Jahre in Haft Kremlgegner Nawalny will weiter für freies Russland kämpfen

17. Januar 2023 | Quelle: dpa

«Ich bin ein vollwertiger Bürger und habe das Recht, mich mit denen zusammenzuschließen, die auch so denken wie ich»: Alexej Nawalny. Bild: Bild: dpa

Auch nach zwei Jahren in Haft will der Kremlgegner Alexej Nawalny weiter aus dem Straflager heraus für eine Befreiung Russlands von den „Schurken” um Präsident Wladimir Putin kämpfen. „Ich habe nicht vor, ihnen mein Land zu überlassen und glaube, dass die Finsternis verschwindet”, schrieb er in einem bei Instagram veröffentlichen Beitrag zum zweiten Jahrestag seiner weltweit beachteten Festnahme auf einem Moskauer Flughafen am 17. Januar 2021. Er rief seine Anhänger zum Durchhalten auf.