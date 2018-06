Zwei-Prozent-Ziel: Nato vermeidet offenen Streit ums Geld

BrüsselDie Nato rüstet gegen Russland auf und will den transatlantischen Spannungen trotzen. Anders als zuletzt lobte US-Verteidigungsminister James Mattis die Bündnispartner am Freitag für die Entwicklung ihrer Verteidigungsausgaben. „Alle Staaten haben den Abwärtstrend umgekehrt“, sagte Mattis beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.