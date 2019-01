Zweite Amtszeit beginnt Maduro feiert sich, während sein Volk hungert

Wer es nicht schafft, lebt in einem Land, das für die meisten im Ausland heute einer Blackbox gleicht. Dabei mag in Venezuela vieles zum Erliegen gekommen sein, das Internet funktioniert zumindest in den Städten immer noch. Und so halten die Daheimgebliebenen Tag für Tag, Stunde für Stunde Kontakt über Soziale Medien, fast so, als wäre alles normal.