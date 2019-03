Zweite Verurteilung: Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort erneut zu Haftstrafe verurteilt

WashingtonUS-Präsident Donald Trumps früherer Wahlkampfchef Paul Manafort ist erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er müsse mehr als dreieinhalb weitere Jahre in Haft, entschied die zuständige Richterin am Mittwoch. Die Haftzeit von 43 Monaten gilt zusätzlich zu den 47 Monaten, die Manafort nach in einem Urteil in einem Steuer- und Bankbetrugsverfahren in Virginia in der vergangenen Woche erhielt. Er muss damit insgesamt für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis.