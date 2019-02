Zweiter Gipfel in Hanoi Trump sieht Fortschritte mit Kim

Das Gipfeltreffen von Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über Frieden und Abrüstung ist nach Angaben des US-Präsidenten gut vorangekommen. Nach den ersten, zweistündigen Gesprächen am Mittwoch in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi schrieb Trump auf Twitter: „Sehr guter Dialog“. Das Treffen und das Abendessen seien „großartig“ gewesen. Am Donnerstag gehe es weiter. Das Weiße Haus kündigte zum Abschluss des zweitägigen Gipfels am Donnerstag sogar eine gemeinsame Erklärung an.