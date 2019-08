Zweiter Weltkrieg: Steinmeier in Fivizzano – „Italien ist Ihnen dankbar“

Fivizzano Es ist Sonntag, kurz vor ein Uhr in Fivizzano, beste Mittagessenszeit in Italien. Doch die Piazza Vittorio Emanuele II ist voll von Menschen. Auch an den Fenstern und auf den Balkonen der Gebäude rund um den Marktplatz stehen die Einwohner. Dann brandet Beifall auf. Beifall für die Präsidenten Italiens und Deutschlands, Sergio Mattarella und Frank-Walter Steinmeier. Sie sind in diesen Ort im Norden der Toskana gekommen, um am Gedenken für ein schreckliches Verbrechen teilzunehmen – Massaker an der Zivilbevölkerung, „die unsere Erde mit Blut getränkt haben“, wie Bürgermeister Gianluigi Giannetti sagt.