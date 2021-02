Zweites Amtsenthebungsverfahren Trumps Impeachment-Prozess beginnt – das wird jetzt wichtig

Was passiert bei einem Freispruch?

Etliche Senatoren haben die Sorge, dass ein Freispruch Konsequenzen für das Land hätte. Manche erwägen, den Ex-Präsidenten nach dem Amtsenthebungsverfahren in irgendeiner Form für den Aufstand zu bestrafen.



Um zu verhindern, dass Trump noch einmal ein öffentliches Amt bekleiden wird, könnte sich der Kongress nach Einschätzung von Rechtsexperten auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung berufen. Die Juraprofessoren Bruce Ackerman und Gerard Magliocca schrieben im Januar in der „Washington Post“, wenn die Mehrheit in beiden Kongresskammern sich darauf einige, dass Trump in einem Akt der „Aufruhr oder Rebellion“ gehandelt habe, könne ihm ein neuerliches Rennen ums Weiße Haus verboten werden. Ein solches Votum könne nur umgekehrt werden, wenn in beiden Kammern je zwei Drittel der Mitglieder dafür stimmen würden.