Nicht nur wegen Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, mangelnder Transparenz, tödlichen Unfällen und Korruption ist das Projekt umstritten. Viele der sieben Millionen Hongkonger fürchten auch eine stärkere Verflechtung mit der Volksrepublik und möchten lieber ihre auch durch die Insellage bedingte Sonderrolle bewahren.



Seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China wird Hongkong in seinem eigenen Territorium als chinesische Sonderverwaltungsregion autonom regiert. Nach dem gleichen Modell wird auch die frühere portugiesische Enklave Macao seit der Rückgabe 1999 an China eigenständig verwaltet.