Zwischen Israel und Ukraine Wie viele Kriege schaffen die USA?

Nachdem eine kleine Gruppe radikaler Republikaner in der vergangenen Woche Kevin McCarthy, den Sprecher des Repräsentantenhauses, aus dem Amt befördert hatte, war der Kongress in seiner Handlungsfähigkeit bereits eingeschränkt. Politisch blockiert war Washington aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Kapitol ohnehin weitgehend. Immerhin: Dass man Israel zur Hilfe eilen würde, daran ließen weder Demokraten noch Republikaner irgendeinen Zweifel. Es gibt kaum eine engere Verzahnung zweier Staaten auf der Welt, Israel hat eine riesige politische Lobby in Washington, Einfluss auf beide Parteien und auf einen relevanten Anteil an Wählerinnen und Wählern.