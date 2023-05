Zwischenfall am Rande des Pazifiks USA werfen China „aggressives” Manöver vor

Über dem Südchinesischen Meer ist es zu einem Zwischenfall zwischen einem chinesischen Kampfjet und einem US-amerikanischen Aufklärungsflugzeug gekommen. Das US-Pazifikkommando warf am Dienstag einem chinesischen Piloten ein „unnötig aggressives” Abfangmanöver vor. Der Vorfall habe sich bereits am vergangenen Freitag ereignet. Das US-Flugzeug vom Typ RC-135 habe einen „sicheren und routinemäßigen Einsatz über dem Südchinesischen Meer im internationalen Luftraum” durchgeführt, so das US-Pazifikkommando.