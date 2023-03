Bildungsdesaster in Deutschland „Es ist verheerend, dass sich Deutschland dieses Tempo leistet“

Der Bund will eine Milliarde Euro für das so genannte Startchancenprogramm ausgeben, um Kinder aus benachteiligten Familien besser zu unterstützen. Ist das ein richtiger Ansatz?

Vom Prinzip her schon, denn viele Kinder aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt bekommen oft von zu Hause mehr Unterstützung. Aber die Ampel-Regierung hat das Programm schon zum Amtsantritt versprochen, über ein Jahr später gibt es noch immer keine klare Strategie – so wichtig scheint das Projekt dann also nicht zu sein. Und auch die Summen sind zu gering, um einen wirklichen Durchbruch zu erreichen, wie es eigentlich notwendig wäre.