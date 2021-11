+++ Corona-News aktuell +++: 61 Prozent in Umfrage für bundesweite 2G-Regelung

Alle drei Bundesländer reagieren mit einer Verschärfung der Corona-Regeln. In Sachsen etwa haben seit Montag nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, in Bussen, Bahnen und Taxis sind nun FFP2-Masken Pflicht. In Thüringen gilt ab Montag in allen Kreisen und kreisfreien Städten eine Testpflicht an Schulen. In Bayern haben jetzt nur noch Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem PCR-Test Zutritt zu Gasthäusern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen haben. Außerdem muss generell wieder eine FFP2-Maske getragen werden. Angesichts einer sich zunehmend verschärfenden Lage auch in Baden-Württemberg rechnet das Sozial- und Gesundheitsministerium in Kürze mit der Ausrufung der sogenannten Alarmstufe, die drastische Einschränkungen für viele ungeimpfte Menschen im Land nach sich ziehen würde.