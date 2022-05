+++ Corona-News aktuell +++ 7 Prozent der Bevölkerung weder geimpft noch genesen

03. Mai 2022 , aktualisiert 03. Mai 2022, 13:22 Uhr

Bild: imago images

Etwa sieben Prozent der Bevölkerung in Deutschland dürften bisher weder gegen Corona geimpft noch mit dem Virus selbst in Kontakt gekommen sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter. Die Corona-News im Überblick.