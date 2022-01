Bundesjustizminister Marco Buschmann forderte am Wochenende eine rasche Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht. „Der Bundestag sollte schnell entscheiden, ob eine Impfpflicht eingeführt wird. Und wenn ja, für wen“, sagte Buschmann der „Bild am Sonntag“. Die Abgeordneten müssten sich aber auch die Zeit für eine sorgfältige Abwägung dieser schwierigen Frage nehmen.



