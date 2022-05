+++ Corona-News aktuell +++: Biontech-Impfstoffstudie in China verlängert – Zulassung weiter nicht in Sicht

Eine Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech in China rückt weiter in die Ferne. Die bereits Ende 2020 gestartete klinische Phase-2-Studie mit dem Vakzin in China wurde um sechs Monate bis Oktober dieses Jahres verlängert, wie aus dem weltgrößten Studienregister ClinicalTrials.gov hervorgeht. Der Impfstoff der Mainzer Biotechfirma ist einer der weltweit am häufigsten eingesetzten gegen Covid-19. In China ist er jedoch immer noch nicht auf dem Markt, obwohl BioNTech bereits im Frühjahr 2020 mit der chinesischen Fosun Pharma eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung des Vakzins in China, Hongkong, Macau und Taiwan geschlossen hatte. Bei Biontech und Fosun war am Dienstag zunächst keine Stellungnahme erhältlich.