+++ Corona-News aktuell +++: Bundestag beschließt Impfpflicht für Gesundheitspersonal

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag 64.510 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 2615 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg allerdings wieder leicht an auf 442,7 von 442,1 am Freitag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 378 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland erhöhte sich laut RKI auf 955.000. Die Zahl der Corona-Intensiv-Patienten war zuletzt weiter auf 4797 gestiegen. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitag gewarnt, die Lage auf den Intensivstationen werde wahrscheinlich „rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen“.