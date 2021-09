+++ Corona-News aktuell +++ Bundestag beschließt neue Corona-Messlatte und Impf-Auskünfte

In den nächsten Jahren rechnet Verbandsvertreter Müller nicht mit einer wirtschaftlichen Besserung in seinem Handwerk. „Das wird ein schwieriger Herbst und ein schwieriger Winter.“ Die Kosten seien in vielen Betrieben „aus dem Ruder gelaufen“, und die immensen Einnahmeausfälle des Lockdown-Winters 2020/21 hätten die Friseurmeister nicht mal annähernd kompensieren können – trotz zuletzt gestiegener Preise, die das Statistikamt vermeldet hatte. In Deutschlands Friseursalons gibt es nach Verbandsangaben rund 240.000 Vollzeitstellen und damit fünf Prozent weniger als vor Corona.