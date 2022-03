+++ Corona-News aktuell +++: Corona-Inzidenz mit neuem Höchstwert – Bundestag debattiert über Corona-Schutz

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter deutlich an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag eine Zunahme der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz auf 1543,0 von 1526,8 am Vortag und damit erneut einen neuen Höchstwert. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohnern in einer Woche mit dem Virus anstecken. Das RKI registrierte zudem 92.378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 13.950 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 17,2 Millionen. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 125.590. Die Zahl der Intensivpatienten mit dem Virus in Krankenhäusern stieg am Sonntag bei 2160.