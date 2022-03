+++ Corona-News aktuell +++: Corona-Inzidenz steigt weiter – Krankenhäuser kämpfen wegen Omikron mit Personalmangel

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie muss unter hohem Zeitdruck eine neue Rechtsgrundlage für Alltagsauflagen her – denn die jetzige läuft an diesem Samstag ab. Am Freitag soll der Bundestag dazu Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschließen, am selben Tag soll sich der Bundesrat damit befassen. Ein Überblick über die Pläne der Ampel-Koalition, die am Sonntag in Kraft treten sollen: