+++ Corona-News aktuell +++: Corona-Inzidenzkurve steigt wieder an – mehrere mögliche Gründe

In Schleswig-Holstein liefen Gegner der Corona-Beschränkungen in Lübeck wegen unterschiedlicher Auffassungen zu Ausrichtung, Stil und Ablauf der Demonstration in zwei verschiedenen Zügen durch die Stadt. Nach Polizeiangaben beteiligten sich unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit und Demokratie“ etwa 500 Menschen, an einer anderen unter dem Motto „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“ rund 330 Menschen. In den vergangenen Wochen hatten jeweils montags bis zu 2500 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert.