+++ Corona-News aktuell +++ RKI registriert 20.084 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 790,8

Am Montag hatte Bundesrichterin Kathryn Kimball Mizell in Florida die Maskenpflicht in Flugzeugen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln für null und nichtig erklärt. Die CDC hätten mit der Vorgabe ihre Befugnisse in der Corona-Pandemie überschritten, erklärte sie. Die Gesundheitsbehörde habe ihre Entscheidung für eine anhaltende Maskenpflicht auch nicht angemessen gerechtfertigt und sich bei der Ausarbeitung der Regel nicht an das richtige Prozedere gehalten.