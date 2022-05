+++ Corona-News aktuell +++ RKI gibt Sieben-Tage-Inzidenz mit 591,8 an

Obwohl die Behörden erklärten, dass sich die Situation verbessert, haben in den sozialen Medien aufgetauchte Bilder die Öffentlichkeit verunsichert – und das zu einer Zeit, in der Kliniken und Leichenhallen in der Stadt überlastet sind. Am Montag wurden Ermittlungen gegen fünf Beamte aufgenommen, nachdem Videos gezeigt hatten, wie aus einem Pflegeheim eine ältere Person in einem Leichensack gesteckt und in eine Leichenhalle gebracht wurde. Später stellte sich heraus, dass die Person noch am Leben war.