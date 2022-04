+++ Corona-News aktuell +++ Kritik an Lauterbach wegen Warnung vor „Killervariante“

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages bis Samstagmorgen 37 568 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 150 675 registrierte Ansteckungen - allerdings war jener Freitag kein Feiertag. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass manche Bundesländer am Wochenende und an Feiertagen nicht oder nicht vollständig Daten übermitteln. Zudem gehen Experten von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.