+++ Corona-News aktuell +++: Coronavariante Omikron hat wohl Deutschland erreicht

Das neue Infektionsschutzgesetz und die darin enthaltene 3G-Regel am Arbeitsplatz wird voraussichtlich am Mittwoch in Kraft treten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe das in der vorigen Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz am Montag unterzeichnet, heißt es aus dem Präsidialamt. Es werde davon ausgegangen, dass es am Dienstag im Bundesgesetzblatt verkündet werde und damit am Tag danach in Kraft trete. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gilt dann, dass sie einen Arbeitsplatz mit Personenkontakt nur aufsuchen dürfen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind.