+++ Corona-News aktuell +++: „Die Impfpflicht muss kommen, um diese Welle zu brechen“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit ähnlichen Schritten auch in anderen Bundesländern. „Wir sind in eine so schwierige Lage gekommen, dass es auch in anderen Bundesländern – zumindest in Teilen anderer Bundesländer – so hohe Fallzahlen geben wird, auch Hospitalisierungen geben wird, dass wir dort auch also lokal Dinge schließen müssen“, sagte er am Samstag im Deutschlandfunk.